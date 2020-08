Selbst für Warframe ist Heart of Deimos extrem grotesk

03.08.2020 05:27 Uhr

Am 1. August 2020 präsentierte der Entwickler von Warframe mit Heart of Deimos die nächste große Erweiterung für den kostenlosen Koop-Shooter. Das dreht sich komplett um die Infested und bietet zudem ganz überraschend die dritte große offene Welt. Dieses mal müssen die Spieler zudem kein Jahr auf die neuen Inhalte warten. Denn es erscheint bereits am 25. August 2020. Mehr zu Warframe: Heart of Deimos erfahrt ihr in unserer News.