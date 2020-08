Serious Sam 4: Im neuen Trailer wird der Vatikan im Papstmobil aufgeräumt

29.08.2020 13:05 Uhr

Ob sich der Papst so etwas unter einem Papamobil vorstellt? Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht. Denn mit einem etwas alternativeren Papsmobil in ballert ihr in Serious Sam 4 unzählige Monsterhorden über den Haufen - oder eben den Petersplatz, wie der gamescom-Trailer eindrucksvoll zur Schau stellt.

Zumindest könnt ihr damit die Viecher mit dem Mech in den Monster-Himmel schicken, was durchaus einer letzten Salbung (nicht zu verwechseln mit "Salvung") gleichkommt.

Serious Sam 4 erscheint am 24. September für PC via Steam und für Google Stadia.