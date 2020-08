Serious Sam 4: Kurz vor Release blicken die Entwickler zurück

21.08.2020 17:05 Uhr

Mit Serious Sam 4 erscheint ein neuer Teil der legendären Shooter-Reihe, die 2001 mit einem winzigen Entwicklerteam in Kroatien begann. Im Video blicken die Macher zurück auf ihre bewegte Geschichte und erzählen von Rückschlägen, Durchbrüchen und die Beziehung zu Publishern.

Serious Sam 4 erscheint am 24. September 2020 via Steam und auf Google Stadia und 2021 für Konsolen. Mehr Gameplay seht ihr im neuesten Trailer und in unserem großen Ausblick erfahrt ihr, welche Ego-Shooter ihr noch auf dem Radar haben solltet.