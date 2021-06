Severed Steel zeigt im neuen Gameplay-Trailer, wie stylisch Schießereien sein können

15.06.2021 07:34 Uhr

Severed Steel hat sich Style auf die Fahne geschrieben: In rasanten Levels schlittert ihr über den Boden, lauft an Wänden entlang, entwaffnet Feinde im Vorbeispringen und ballert, was das Zeug hält. Es geht nicht darum, einfach nur zu überleben - es geht um das Wie. Severed Steel könnte einer der besten Style-Shooter der letzten Jahre werden. Im Gameplay-Trailer seht ihr ein paar gute Gründe dafür.