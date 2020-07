Shadow Warrior 3: Erster Trailer zeigt Greifhaken und Wall Running

von Peter Bathge,

06.07.2020 18:00 Uhr

Das Metzeln geht weiter: Im ersten Trailer bekommt ihr einen Eindruck davon, wie Shadow Warrior 3 aussieht und was der neue Ego-Shooter mit Katana und Knarren in Sachen neuer Features für Fortschritte macht. Mit dem Release ist wohl 2021 zu rechnen, mehr erfahrt ihr im Livestream Devolver Direct am 11. Juli, wo Shadow Warrior 3 genauer vorgestellt wird.

Echtes Gameplay gibt's im ersten Video noch nicht zu sehen, nur einen einzigen kurzen Blick auf die Ego-Perspektive in schicker neuer Grafik. Dennoch stecken im zwei Minuten langen Teaser-Trailer jede Menge spannende Infos, unter anderem bekommt Held Lo-Wang einen Greifhaken und kann an Wänden entlanglaufen.

Außerdem gibt's magische Fähigkeiten, blutiges Geschnetzel und grafisch detailliert dargestellte Gegner zu sehen. Über Koop-Modus und Loot-Mechanik wie im Vorgänger schweigen sich Entwickler Flying Wild Hog und Publisher Devolver noch aus.