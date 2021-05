Shadow Warriors 3 zeigt im neuen Trailer sein Waffenarsenal

26.05.2021 14:55 Uhr

Katana, Revolver, Maschinenpistole oder darf es gleich ein Raketenwerfer sein? Im neuen Trailer zeigt Shadow Warrior 3, was für Waffen ihr im Ego-Shooter in die Hand gedrückt bekommt. Und von denen viel Gebrauch zu machen, habt ihr bitter nötig, bei all den Monstern, die der Titel des Studios Flying Wild Hog Protagonist Lowang entgegenwirkt. Spielerisch erinnert das ganze Geschehen übrigens ordentlich an Doom. Ob Shadow Warrior 3 auch dieselbe Qualität erreicht, wird sich erst zum Release irgendwann im Jahr 2021 zeigen.