Shang-Chi: Neuer Marvel-Held lässt im ersten Trailer die Fäuste sprechen

26.04.2021 09:10 Uhr

Mit Shang-Chi landet der erste Superheld chinesischen Ursprungs im Marvel Cinematic Universe: Der Titelheld (Simu Liu) wächst als Sohn eines chinesischen Geschäftsmannes und seiner amerikanischen Mutter in einem abgelegenen Abwesen in China auf. Dort wird er von seinem Vater Wenwu (Tony Chiu-Wai Leung) jahrelang und erbarmungslos in den Künsten des Kampfsports ausgebildet. Erst Jahre später erfährt er den Grund dafür: Im Glauben einer guten Sache verfolgt Wenwu eigentlich kriminelle Motive. Dabei kommt entfacht zwischen den beiden Männern eine erbitterte Rivalität und ein Kampf auf Leben und Tod.

Shang-Chi soll am 2. September 2021 in den deutschen Kinos starten und wird von Regisseur Destin Daniel Cretton verantwortet. Neben Simu Liu und Tony Chiu-Wai Leung sind weitere Darsteller wie Awkwafina, Fala Chen und Michelle Yeoh mit an Bord. Einen Überblick über sämtliche kommenden Kinofilme des Marvel Cinematic Universe wie Black Widow oder Thor: Love and Thunder findet ihr übrigens im verlinkten Artikel.