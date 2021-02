Sherlock Holmes Chapter One: Erstes Gameplay aus dem Open-World-Detektivspiel

12.02.2021 01:56 Uhr

Noch 2021 sollt ihr in Sherlock Holmes: A Taste of Sleuthing in der Rolle des berühmten Ermittlers eine offene Welt im 19. Jahrhundert erkunden. Der Trailer gibt erstmals ein paar kurze Einblicke in das Gameplay des Spiels und zeigt nicht nur Schlägereien, sondern auch einige der Verbrechen, die ihr aufklären werdet.

Das Spiel konzentriert sich dabei stark auf den Ermittlungsaspekt. Ihr geht Gerüchten nach, nutzt Verkleidungen, um an mehr Informationen zu kommen und baut so nach und nach eure Schlussfolgerung auf, um die Täter ausfindig zu machen. Dabei müsst ihr jedoch stets zwischen Lügen und Wahrheit unterscheiden.