Sherlock Holmes: Chapter One - Trailer zur Rückkehr des Meisterdetektivs

von Dimitry Halley,

25.05.2020 17:00 Uhr

Mit Sherlock Holmes: Chapter One will Frogwares zu seinen eigenen Glanzzeiten zurückkehren - aber ob daraus ein zweites Crimes and Punishment wird, steht derzeit noch in den Sternen. Im Trailer seht ihr das große Alleinstellungsmerkmal des Spiels: Sherlock Holmes steht noch am Anfang seiner Karriere, ist gerade mal 21 Jahre alt und bereist eine Mittelmeer-Insel, auf der seine Mutter gestorben ist. Falls ihr mehr zum Spiel wissen wollt, lest unseren Preview-Überblick zu Sherlock Holmes: Chapter One.