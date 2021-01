Sherlock Holmes - Neuer Trailer lüftet viele Fragen um Chapter One

24.01.2021 16:00 Uhr

Obwohl ein Detektiv eigentlich Antworten auf Fragen finden soll, hat die Ankündigung von dem neuem Frogware-Adventure Chapter One viele aufgeworfen. Ein paar Details haben die Entwickler uns zu dem Abenteuer schon verraten und dann etwa offenbart, dass es eine Open World wird, in der wir einen jungen Sherlock Holmes verkörpern.

Jetzt wurden sogar noch mehr offene Fragen beantwortet. In einem neuen Trailer geht Sergey Oganesyan von Frogwares auf die Fragen aus der Community ein, die seither bei ihnen eintrudelten. Darunter, wie viele Fälle wir lösen dürfen, ob das Spiel eher linear wird und ob wir wieder den falschen Verdächtigen beschuldigen können. Damit entsteht ein deutlich klarers Bild von dem neuen Sherlock-Spiel, das versucht, wieder an die glanzvollen Zeiten von Crimes and Punishment anzuknüpfen.