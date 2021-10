Sherlock Holmes - Trailer zeigt, wie der Detektiv in Chapter One scheitern kann

25.10.2021 08:01 Uhr

In Sherlock Holmes: Chapter One sind wir kein Meisterdetektiv - noch nicht! Denn der junge Sherlock muss sein Handwerk erstmal lernen, was ihn in diesem Prequel auch auf Holzwege bringen kann. Der Gameplay-Trailer erklärt aber nicht nur, was beim Ermitteln alles schieflaufen kann, sondern zeigt auch einige der fabelhaften Kostüme, in die sich Sherlock hüllen darf.

Vom Vampirgewand bis zum adretten Rock ist so ziemlich alles dabei, passend zu ganz unterschiedlichen Situationen, in die wir auf der Mittelmeerinsel Cordona geraten können. Mehr über die Open World und die vielen Geschichten, die sich dort verstecken, erzählt euch Fabiano in seiner Preview zu Sherlock Holmes: Chapter One.

Das Adventure erscheint am 16. November 2021 für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Die Version für PS4 und Xbox One soll später folgen.