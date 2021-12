Shooter-Hoffnung Scorn hat endlich Release, der liegt aber verblüffend weit weg

18.12.2021 16:27 Uhr

Was lange währt, braucht noch etwas mehr Zeit: Der Horror-Shooter Scorn ist schon seit einiger Zeit in Entwicklung und sollte eigentlich in diesem Jahr erscheinen. Angesichts des aktuellen Datums ist aber klar, dass daraus definitiv nichts wird. Das bestätigt nun auch endgültig der neue Trailer vom Entwickler Ebb Software.

Der zeigt zwar keine neuen Spielszenen aus dem bisher sehr atmosphärisch wirkenden Shooter, dessen Umgebung und Stil vom Alien-Künstler H.R. Giger inspiriert ist. Dafür aber gibt es erstmals einen fast schon handfesten Releasetermin. Scorn soll nun im Oktober 2022 das digitale Licht erblicken.

An den Plattformen gibt es derweil keine Änderungen: Noch immer soll der Shooter sowohl für PC als auch Xbox Series X/S erscheinen.