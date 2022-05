von Jonas Gössling,

12.05.2022 19:00 Uhr

Sifu ist mittlerweile schon mehrere Monate auf dem Markt. Doch vor allem mit dem ersten großen Update wird das Actionspiel noch einmal besonders interessant. Denn der Titel ist so unglaublich fordernd, dass selbst gestandene Dark-Souls-Spieler frustriert das Handtuch warfen. Jetzt haben die Macher aber neue Schwierigkeitsgrade implementiert, mit denen jeder in den Genuss von Sifu kommen soll.

Außerdem ist der Brawler mit dem herausfordernden Kampfsystem in letzter Zeit mit seinen kreativen Fan-Projekten aufgefallen. So kämpfen plötzlich lauter Agent Smiths gegen den Auserwählten Neo. Oder Batman haut sich durch haufenweise Schurken. Kurz gesagt: Es gibt genügend Gründe, um Sifu noch einmal ausführlich in einem Test zu besprechen.