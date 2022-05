Silt - Trailer enthüllt Releasetermin des gruseligen Tiefsee-Adventures

29.05.2022 16:03 Uhr

Habt ihr damals den Indie-Hit Limbo oder dessen Nachfolger Inside verschlungen? Dann merkt euch unbedingt das Tiefsee-Adventure Silt (nicht zu verwechseln mit der beliebten Urlaubsinsel für golfende Zahnärzte, die wird mit "y" geschrieben!). Denn hier taucht ihr hinab in die unbekannten Winkel des Ozeans, um Rätsel zu lösen, Geheimnisse zu entdecken und bei all dem auch noch nicht das Zeitliche zu segnen.

Wann geht's los? Wie der neue Trailer enthüllt, könnt ihr schon ab dem 1. Juni 2022 euren Tauchschein machen!

Weitere Infos? Wenn ihr euch Silt näher anschauen wollt, solltet ihr der Steam-Produktseite einen Besuch abstatten. Wollt ihr einen Urlaub auf Sylt buchen, seid ihr im lokalen Reisebüro am besten aufgehoben - so oder so: Viel Spaß!