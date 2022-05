Simon the Sorcerer: Origins bringt einen der ältesten Adventure-Helden zurück

von Peter Bathge,

18.05.2022 18:00 Uhr

Überraschung: Zusammen mit Monkey Island kehrt 2023 ein weiteres klassisches Point-&-Click-Adventure zurück. Origins wird ein Prequel zu Simon the Sorcerer. Der Release Anfang des nächsten Jahres fällt mit dem 30. Geburtstag der Serie zusammen, in dem ihr als tollpatschiger Zauberlehrling Rätsel löst. Im Interview mit GameStar erklären die Entwickler, wie Simon the Sorcerer: Origins alte Fans und neue Spieler ansprechen soll.

Die Story des Prequels beginnt wenige Wochen vor den Ereignissen des allersten Serienteils von 1993. Entwickelt wird das klassische Adventure von einem spanischen Team namens Smallthing Studios, das sowohl alte Fans als auch Serienneulinge ansprechen will. Bei der Grafik kommt ein Zeichentrickstil zum Einsatz.

Simon the Sorcerer: Origins soll für PC und Konsolen erscheinen.