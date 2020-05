SnowRunner - Fazit zur Off-Road-Simulation

von Dimitry Halley,

25.05.2020 13:17 Uhr

SnowRunner ist eine tolle Off-Road-Fahrzeugsimulation. Doch der Nachfolger zu MudRunner verlangt den Spielern auch viel ab. Unser Redakteur Dimitry Halley erklärt im Video, was SnowRunner so besonders macht, wo es Schwächen gibt und was ihr vor dem Kauf bedenken solltet.

Bislang gibt es SnowRunner für PS4, Xbox One und PC, auf dem PC allerdings nur über den Epic Store.