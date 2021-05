SnowRunner: In Season 4 müsst ihr eine riesige Rakete in Russland transportieren

15.05.2021 07:27 Uhr

Am 18. Mai erscheint SnowRunner nach gut einjähriger Exklusivität im Epic Games Store auch bei Steam. Zeitgleich veröffentlicht Publisher Focus Home Interactive die vierte Season für die Offroad-Simulation.

In der kostenpflichtigen vierten Erweiterung geht es dieses Mal in die russische Region Amur Oblast, in der vier Regionen mit neuen Missionen auf euch erwarten. Im Fokus steht dabei der Wiederaufbau einer Raumfahrstation, an deren Ende ihr sogar höchstpersönlich die Rakete transportieren müsst. Mit dem Zikz 605R und den Geländewagen Khan 317 Sentinel Scout gibt es zudem zwei neue Fahrzeuge.

Neben der Veröffentlichung bei Steam erscheint SnowRunner außerdem am 18. Mai für die Nintendo Switch.