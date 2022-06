Snowrunner - Season 7 präsentiert das sommerliche Tennessee und zwei neue Autos

05.06.2022 15:46 Uhr

Truckerfahrer aufgepasst: Mit der siebten Season von Snowrunner schicken euch die Entwickler von Saber Interactive wieder mal in den Dreck. Zudem können sich Besitzer von PlayStation 5 und Xbox Series X über ein kostenloses Next-Gen-Updgrade freuen, welches euch die Trucker-Simulation in 60FPS und 4K genießen lässt.

Was ist neu? Season 7 führt euch nach Burning Will, Tennessee. Die neue Karte ist ganze 4km² groß und schickt euch zur Abwechslung nicht in verschneite Areale, sondern mitten durch sommerliche Wälder und kleinen Städtchen.

Neben neuen Herausforderungen gibt es aber auch zwei neue Vehikel:

- Gor BY-4: Ein schneller und wendiger PKW, der sich vor allem zum Erkunden eignet.

- Sprinter 43-19: Der Kleintransporter wurde im Dakar-Stil umgebaut, um für die matschigen Pisten bestens vorbereitet zu sein.

Sonstige Neuerungen: Wie in jeder Season gibt es auch einen ganzen Haufen an neuen kosmetischen Items für euch. Zudem wurde Crossplay auf der Nintendo Switch aktiviert.