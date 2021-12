So lernt Diablo 4 aus dem größten Kritikpunkt der Fans

von Ann-Kathrin Kuhls,

28.12.2021 17:15 Uhr

Wir haben zwar immer noch kein Release-Datum für Diablo 4 - dafür kam mit dem letzten Entwicklerupdate 2021 aber nochmal ein ganzer Haufen Infos zu Blizzards Dungeon Crawler. Mit dabei sind neben Updates zu Animationen und VFX auch ein paar Gameplay-Änderungen, die uns haben aufhorchen lassen. Hat sich Blizzard die Kritik der Fans an Diablo 3 zu Herzen genommen, die neben mangelnder Build-Variation auch das Endgame als nicht individuell genug empfanden?

So will Diablo 4 seine Atmosphäre meistern

Schauen wir uns die neuen Itemdrops, NPCs und das Paragonboard an, scheint Blizzard definitiv einen Schritt in die richtige Richtung zu machen. Was die Änderungen jetzt genau sind, wie sie sich aufs Spiel auswirken und was noch geklärt werden muss, erfahrt ihr in unserem Video. Viel Spaß!