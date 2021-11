SO verändert sich Battlefield 2042 bis zum Release

von Michael Obermeier, Philipp Elsner,

04.11.2021 15:45 Uhr

Nicht mehr lange, dann startet Battlefield 2042 in den Early Access und erscheint schließlich am 19. November. Seit dem Betatest gibt’s aber eine Menge Kritik am Spiel und vor allem den neuen Specialists.

Im Video besprechen Michael Obermeier und GameStar-Redakteur Phil Elsner nicht nur die von DICE geplanten Änderungen und Verbesserungen sondern auch die Kontroverse um zu mächtige Specialist-Fähigkeiten. Außerdem klären wir auch, welchen Stellenwert der endlich vorgestellte Hazard-Zone-Modus für Battlefield 2042 und die Zukunft der Serie hat.

Die Umfrageergebnisse zu Hazard Zone findet ihr übrigens hier im Artikel.