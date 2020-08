Solasta: Early-Access-Start des Taktik-Rollenspiels im Herbst, Demo schon jetzt spielbar

29.08.2020 14:55 Uhr

Solasta: Crown of the Magister wird ein Taktik-Rollenspiel in bester Baldur’s-Gate-Manier. Bis zum Release dauert es zwar noch ein Weilchen, dafür wurde jetzt für den Herbst 2020 die Early-Access-Phase für das RPG mit Dungeons-and-Dragons-Elementen angekündigt.

Falls ihr euch solange nicht mehr gedulden wollt, haben wir einen heißen Tipp für euch: Eine Demo zu Solasta: Crown of the Magister ist schon jetzt spielbar. Wie ihr darauf Zugriff bekommt, was alles drinsteckt und um was es in Solasta überhaupt geht, erfahrt ihr in unserem Übersichtsartikel.