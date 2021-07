Song of Iron bietet Wikinger-Action in 2,5 Dimensionen - Trailer verrät Releasetermin

von Peter Bathge,

16.07.2021 19:00 Uhr

Song of Iron ist ein neues Actionspiel, in dem ihr als Wikinger aus einer seitlichen Perspektive gegen feindliche Barbaren, Drachen und andere mythische Kreaturen kämpft. Der Look erinnert dabei stark an Limbo und auch die Spielzeit ist an das Indie-Kleinod angelehnt: Zwei bis drei Stunden soll Song of Iron beschäftigen. Was euch dabei spielerisch erwartet, lest ihr in unserer Gameplay-Preview zu Song of Iron. Am 31. August 2021 erscheint das Actionspiel für PC und Xbox Series X/S.