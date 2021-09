Song of Iron zeigt zum Steam-Release mehr brachiales Wikinger-Gemetzel

03.09.2021 23:15 Uhr

In Songs of Iron kämpft ihr gegen die Feinde der Wikinger - in einer zweidimensionalen Ebene. Dabei lauern Gegner im Vorder- oder Hintergrund, wodurch viele schicke Momente garantiert sind. Im Release-Trailer sind davon auch einige zu sehen.

In unserer Preview zu Songs of Iron erfahrt ihr mehr zum Spiel und dem Spielprinzip des Action-Sidescroller.

Song of Iron wurde von einer Person entwickelt: Joe Winter hat die letzten zwei Jahre in seiner Freizeit an Story, Grafik, Levels und Programmiercode gearbeitet. Das Spiel erschien am 31. August 2021 auf PC bei Steam und außerdem für die Xbox.