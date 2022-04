Sonic Origins: Sega setzt die ersten vier Sonic-Titel komplett neu auf

22.04.2022 11:04 Uhr

Sega veröffentlicht im Juni eine neue Spielesammlung, welche die ersten vier Sonic Titel enthält: Sonic The Hedgehog, Sonic CD, Sonic The Hedgehog 2 und Sonic 3 & Knuckles. Alle vier Titel wurden komplett überarbeitet und für die gängigen Plattformen angepasst.

Zusätzlich zur aufgefrischten Optik gibt es aber noch weitere zusätzliche Inhalte, welche im Sommer auf euch zukommen. Für die Spielesammlung wurden unter Anderem neue Zwischensequenzen animiert, wie auch neue Musikstücke in die Titel implementiert. Spielerisch gibt es aber auch einiges zu entdecken, da ihr euch auf viele zusätzliche Bonus-Missionen freuen könnt, die besonders schwer sein sollen. Sonic Origins erscheint am 23. Juni 2022 für Playstation 4 und 5, Nintendo Switch, Steam, Epic, Xbox Series X/S und Xbox One.