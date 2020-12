Sons of the Forest: Neuer Trailer zeigt mehr Gameplay zum Sequel des Survival-Hits

von Christian Just,

24.12.2020 17:53 Uhr

Der neue Trailer zu The Forest 2 alias Sons of the Forest zeigt den neuen Horror in seiner ganzen Pracht. Die Grafikqualität des Nachfolgers hat sichtbar zugelegt. Besonders aufallend sind die Detailfülle, Texturschärfe und Sichtweite.

Aber auch das Survival-Gameplay erfährt offenbar Neuerungen: So graben wir jetzt Löcher mit dem Spaten und spalten Baumstämme für unseren Basenbau. Auch das Kampf-Gameplay bekommt mit neuen Waffen ein Upgrade. Äußerst mysteriös gibt sich der Trailer, was die Story betrifft. Wir stürzen in The Forest 2 als Soldat mit einem Helikopter ab, soviel war schon im Vorfeld klar.

Aber was hat es mit der mysteriösen Maske im Trailer zu The Forest 2 auf sich? Wie es aussieht, beherrscht ein Maskenträger die aus dem ersten Teil bekannten Kannibalen. Könnte es sein, dass wir sie wie Sklaven für uns arbeiten lassen? Das Video erweckt jedenfalls diesen Eindruck. Außerdem scheinen wir eine besondere Beziehung zu den schrecklichen Mutanten aufzubauen.

Und etwas ganz neues für The Forest: Wir spielen offensichtlich auch in einem schneebedeckten Berggebiet. Gewohnt rätselhaft bleiben aber mehr Fragen offen, als der Trailer sie beantworten würde.

Zumindest aber eine wichtige Info erfahren wir: Der Release von Sons of the Forest ist für das Jahr 2021 geplant. Ob Entwickler Endnight Games wie beim Vorgänger den Weg über Early Access geht, ist bislang unklar.