Spellforce 3 Reforced im Trailer - Ab sofort gibt's das große kostenlose Upgrade

07.12.2021 08:51 Uhr

Hervorragende Nachrichten für Spellforce-Fans: Ab sofort ist das große kostenlose Update für Teil 3 der Reihe auf dem PC verfügbar. Die umfangreiche Überarbeitung von Spellforce 3 hört auf den Untertitel "Reforced" und ist am 6. Dezember 2021 um 19 Uhr deutscher Zeit erschienen. Was das Update bringt? Zahlreiche Verbesserungen, Korrekturen bekannter Mechaniken, neue Spielmodi und ebenfalls Funktionen.

Das wurde überarbeitet: So wurden unter anderem die Fertigkeitenbäume überarbeitet und es gibt neue Zaubermechaniken, die erst mit zusätzlichen Erweiterungen Teil von Spellforce 3 wurden. Am Balancing wurde ebenfalls geschraubt, indem die Entwickler nochmal die Beutevergabe an unterschiedliche Charaktere angepackt haben. Auch die KI in den Echtzeitstrategie-Matches hat man nochmal angegriffen, während das Lager vollständig überarbeitet wurde und jetzt mit verkürzten Wartezeiten daherkommt. An Grafik und Interface wurde ebenfalls geschraubt, außerdem gibt es eine vollständige Gamepad-Unterstützung.

Das ist neu: Spannend dürften außerdem die neue Skirmish-Karte "Bittere Schlucht" in einem Gebirgs-Setting, während der Heldenreise-Modus ebenfalls hinzugefügt wurde. Der ähnelt dem Modus "Freies Spiel" aus dem originalen Spellforce, kann im Koop gespielt werden und soll so einiges an Wiederspielwert bieten. In einem endlosen Arena-Modus könnt ihr euch jetzt ebenfalls behaupten, indem ihr euch Welle für Welle gegen zahlreiche Feinde zur Wehr setzt und zwischen den Runden mit neuen Gegenständen und Zaubern ausrüstet.

Wenn ihr euch dafür interessiert, was Spellforce 3 überhaupt auf dem Kasten hat, dann könnt ihr das natürlich in unserem ausführlichen Test zum Strategie-Spiel des deutschen Entwicklerstudios Grimlore Games nachlesen.