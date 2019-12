Spiele-Blockbuster 2020 - Die größten Games des Jahres - Teil 1

von Christian Fritz Schneider,

27.12.2019 13:27 Uhr

2020 erwartet uns ein ungewöhnlich starkes Spielejahr. Das liegt natürlich auch an den neuen Konsolen von Sony und Microsoft. Doch bevor PlayStation 5 und Xbox X auf den Markt kommen, veröffentlichen die Publisher noch jede Menge Blockbuster-Spiele. Was euch in den nächsten 12 Monaten an Highlights erwartet, fassen wir in zwei Videos zusammen. Hier geht's mit Teil 1 los.