Spiele-Verschiebungen - Warum kommen viele Blockbuster jetzt doch nicht?

von Dimitry Halley,

09.02.2020 18:03 Uhr

Cyberpunk 2077, Marvel's Avengers, Vampire: Bloodlines 2 und Dying Light 2 - um nur ein paar zu nennen. Lauter Spiele, die wir eigentlich im Frühjahr 2020 bekommen sollte, doch die nun alle verschoben wurden - teilweise ohne konkretes neues Release-Datum.

Was ist nur aus dem Spiele-Frühling 2020 geworden und warum werden gerade jetzt so viele neue Games verschoben? Die Gründe für die aktuelle Häufung erklärt unser Redakteur Dimitry Halley in diesem Video.