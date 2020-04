Spielzeit ohne Ende: Diese 10 Spiele bieten unglaublich viel Inhalt

von Natascha Becker,

15.04.2020 17:17 Uhr

Manch ein Spieler klagt darüber, dass Spiele immer länger werden, wo wir doch immer weniger Zeit zu spielen haben. Gerade jetzt haben viele von uns aber etwas mehr Zeit als üblich, also vielleicht die richtige Gelegenheit um mal eins dieser richtigen Content-Monster anzupacken.

In dieser Liste fassen wir deshalb für euch die Spiele zusammen, die die meisten Stunden Spielspaß bieten. Dabei beschränken wir uns allerdings auf Singleplayer-Spiele, MMOs, Endzeit-Spiele und Service-Games lassen wir außen vor. Als Orientierung nutzen wir die Mittelwerte aus Hauptquest + Extras von der Webseite howlongtobeat.com.

Dragon Age: Inquisition - 87,5 Stunden

Dragon Quest VII: Fragmente der Vergangenheit - 88 Stunden

Divinity: Original Sin 2 - 93 Stunden

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 93 Stunden

The Witcher 3: Wild Hunt - 102 Stunden

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III - 103 Stunden

Xenoblade Chronicles 2 - 107 Stunden

The Elder Scrolls V: Skyrim - 108 Stunden

Persona 5 - 112 Stunden

Animal Crossing - 205 Stunden

In welche Spiele habt ihr die meiste Zeit versenkt? Schreibt es uns in die Kommentare!