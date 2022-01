Splitgate: Shooter-Überraschung 2021 zeigt im Recap, wie groß der Erfolg wirklich war

06.01.2022 17:57 Uhr

Splitgate gehört zu den großen Überraschungen 2021: Der Arena-Shooter mit ungewöhnlicher Portal-Mechanik wurde zum Release erst überrannt, bis die Server überschäumten und brachte anschließend quer über die Plattformen 15 Millionen Spieler zum Download. Diverse weitere Zahlen, etwa den Weg aller durchquerten Portale, die Treffergenauigkeit im Schnitt oder die Gesamtzahl aller Abschüsse, führt der Trailer auf.

Am Ende verweisen die Entwickler auf die geplanten Inhalte für 2022, die bislang noch im Dunkeln liegen. Warum der unverhoffte Erfolg eines totgeglaubten Genres unseren Redakteur Dimi hoffnungsfroh für andere Spiele stimmt, lest ihr in seiner Kolumne zu Splitgate.