Spongebob: The Cosmic Shake - Neuer Platformer mit witzigem Trailer angekündigt

17.09.2021 21:30 Uhr

Nach dem großen Erfolg von SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated Mitte 2020, hat THQ nun rund ein Jahr später einen echten Nachfolger angekündigt. In SpongeBob: The Cosmic Shake übernehmt ihr wieder die Rolle des gelben Schwamms und hüpft diesmal durch verschiedene Dimensionen. Der hübsche Rendertrailer wird musikalisch unterlegt von "Sweet Victory" - einem Song, der bei Spongebob-Fans Legendenstatus besitzt.