S.T.A.L.K.E.R. 2 - Was wir bis jetzt über den First Person Survival Horror-Shooter wissen

von Ann-Kathrin Kuhls,

08.01.2021 17:15 Uhr

10 Jahre ist es her, seit dem S.T.A.L.K.E.R. 2 das erste Mal angekündigt wurde. Zweimal wurde das Projekt in der Zeit auf Eis gelegt. Doch 2021 scheint der Release des Spiels in greifbarer Nähe: Noch dieses Jahr soll der First Person Horror Survival-Shooter für Xbox Series X, S und den PC erscheinen.

Die Sache ist jedoch die: Obwohl das Spiel schon relativ bald erscheinen soll, sind Infos oder gar tatsächliches Gameplaymaterial rar gesät bis nicht vorhanden. Was wissen wir also eigentlich aktuell über S.T.A.L.K.E.R. 2? Wo spielt die Handlung? Gibt es neue Feinde und Anomalien? Wir haben für euch recherchiert, und präsentieren euch nun alles, was wir aktuell zu S.T.A.L.K.E.R. 2 wissen in unter 10 Minuten.