Star Citizen: Teaser zum Ingame-Event Assault on Stanton zeigt seine Bedrohung

06.02.2021 13:30 Uhr

Bei der Terroristenorganisation XenoThreat steht die Bedrohung bereits im Namen. Jetzt wird in einem neuen Teaser-Trailer zum Ingame-Event "Assault on Stanton" von Star Citizen ernst gemacht. Gestartet ist Assault on Stanton schon Ende 2020. Als neues, vierteljährliches Event ist die Gefahr allerdings noch lange nicht bekannt. Alle Infos, was das für Star Citizen bedeutet, findet ihr in unserem Übersichtsartikel. Und wenn ihr mehr Gameplay von der Raumschiffschlacht sehen wollt, schaut euch unser Video zu Star Citizens erstem dynamischen Event an.