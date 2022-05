Star Citizen: Update 3.17 ist der Karriere-Startschuss für ein Bergbau-Imperium im All

03.05.2022 10:40 Uhr

Star Citizen hat mit Alpha 3.17 "Fueling Fortunes" sein neuestes Update erhalten, das ab sofort verfügbar ist. Im ausführlichen Video werden euch alle einzelnen Neuerungen und Features vorgestellt, wir fassen das Wichtigste aber nochmal in Textform für euch zusammen: Piloten haben jetzt neue Möglichkeiten, die Wirtschaft von Star Citizen zu befeuern und damit selbst an Geld und Ressourcen zu kommen. Konkret geht es um den Rohstoffabbauf auf Asteroiden, den Verkauf von überflüssigem Loot und neue Bergbau-Werkzeuge, die dabei zum Einsatz kommen. Spieler können so beispielsweise ihre Wertsachen bei Händler loswerden, während die Betankung von Schiff zu Schiff als neues Feature dazu kommt und sogar Treibstoff an andere Piloten ermpöglicht wird.

Neben neuen Schiffen und Fahrzeugen gibt es außerdem eine Palette kleiner Gameplay-Justierungen, wie zum Beispiel den Survival-Elementen von Star Citizen: Piloten sollten jetzt vor allem bei längeren Flügen darauf achten, genügend Wasser und Nahrung mitzunehmen. An der Performance und Framerate schraubt das Update ebenfalls, alle weiteren Details von Alpha 3.17 findet ihr im offiziellen Blogpost von Cloud Imperium Games.

Falls ihr euch mehr für die Zukunft von Star Citizen interessiert, bekommt ihr in dem verlinkten Video alle Antworten: Wir haben aufgearbeitet, was 2021 alles neu dazu gekommen ist - und was Fans 2022 jetzt erwartet. Außerdem thematisieren wir in einer ausführlichen Kolumne, wo gerade die Probleme der Kommunikation seitens Cloud Imperium Games liegen und inwiefern das unter Spielern für Frust sorgt.

Keine Kommentare?

Meldungen zu Star Citizen sind häufig mit hoher Emotionalität verbunden. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, die Kommentare in das aufgrund der Technik für uns einfacher zu moderierende Forum zu verlegen. Den Thread findet ihr hier.