Star Wars Eclipse - Storylastiges Action-Adventure in der High Republic-Ära angekündigt

10.12.2021 02:34 Uhr

Dass Spiele im Star Wars-Universum gute Storys erzählen können, wissen wir nicht erst seit Knights of the Old Republic oder Jedi: Fallen Order. Die Chancen für einen weiteren Hochkaräter im Bereich Story sind auf den Game Awards 2021 um einiges gestiegen, denn hinter dem frisch angekündigten Star Wars: Eclipse steckt niemand Geringeres als Quantic Dream, die für Heavy Rain, Beyond: Two Souls oder Detroit: Become Human verantwortlich zeichnen.

Eclipse wird das erste Videospiel, das in der noch relativ jungen High Republic-Ära spielt, also einige Jahrzehnte vor den Geschehnissen von Episode 1, als sich der Jedi Orden noch auf seinem Höhepunkt befand. Die Geschichte soll sich über mehrere Charaktere erstrecken, die aus unterschiedlichen Motiven heraus handeln.

Ein Releasetermin wurde nicht genannt. Das Spiel befindet sich nach Angaben der Entwickler aber noch in einem frühen Zustand.