Star Wars: Squadrons - CGI-Kurzfilm zur Vorgeschichte lässt Rebellen wie die Bösen wirken

14.09.2020 18:55 Uhr

EA Motive hat einen neuen animierten Kurzfilm zu ihrem Weltraum-Actionspiel Star Wars: Squadrons veröffentlicht. Filmreif inszeniert sehen wir hier eine Weltraumschlacht aus der Perspektive des Tie-Piloten Varko Grey. Dabei handelt es sich um einen der Staffel-Mitglieder, an dessen Seite wir im der Singleplayer-Kampagne fliegen werden.

Spannend ist in dem Kurzfilm besonders die Wirkung der Rebellen, die durch Bildsprache erzeugt wird. So wirkt der X-Wing-Pilot, der Grey verfolgt, aufgrund der kaum sichtbaren Augen sehr viel umenschlicher, als Grey, den man seine Anspannung deutlich anmerkt. Damit gibt der Kurzfilm schon einen kurzen Vorgeschmack auf die Kampagne, in der wir den Krieg eben von beiden Seiten kennenlernen.