Star Wars: Squadrons im In-Engine-Trailer - X-Wings gegen TIE Fighter in Edeloptik

15.06.2020 17:05 Uhr

Das Entwicklerstudio Motive bringt mit Star Wars: Squadrons ein neues Weltraum-Actionspiel heraus, in dem wir eine eigene Staffel in die Schlacht führen. Entweder als Teil der Neuen Republik oder des Galaktischen Imperiums stürzen wir uns in gewaltige Gefechte und steuern dabei eines der ikonischen Star-Wars-Raumschiffe aus der orginalen Trilogie.

Der erste Trailer zeigt bereits viele Szenen, die offenbar aus der Singleplayer-Kampagne stammen. Wie sich Squadrons dann tatsächlich spielt, hält der erste Einblick noch geheim. Dafür erfahren wir aber immerhin, wann wir selbst losfliegen dürfen: Am 2. Oktober 2020.