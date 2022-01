Star Wars: Squadrons kostenlos zum ausprobieren und mehr - Neu & Gratis-Games

von Natascha Becker,

Willkommen zurück zu den Neu & Gratis-Games, unserer News-Sendung am Wochenende, in der wir euch die Releases der nächsten Woche, die Highlights der letzten Woche und all die Spiele vorstellen, die ihr am Wochenende kostenlos spielen könnt, geschenkt bekommt oder im Rahmen eines Abos erhaltet.

Dieses Wochenende könnt ihr euch in jedi-tastische Raumschlachten werfen, denn Star Wars: Squadrons ist auf Steam kostenlos. Außerdem ist am Freitag endlich Pokémon-Legenden: Arceus erschienen. Zum Test von Pokémon-Legenden: Arceus kommt ihr hier.

Plus: Risiko Indie-Entwicklung: Above Snakes Macher setzt alles auf eine Karte

Zum anklicken und abschreiben gibt's die kostenlosen PC-Spiele natürlich auch wieder im Artikel. Was spielt ihr am Wochenende? Schreibt es uns in die Kommentare!