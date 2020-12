Star Wars: Squadrons - Trailer zu Update 4.0 zeigt den B-Wing und TIE Defender

12.12.2020 04:34 Uhr

Star Wars: Squadrons hat den Spielern ein frühes Weihnachtsgeschenkt gemacht und das Spiel mit Update 4.0 um zwei neue Raumschiffe erweitert: Den B-Wing auf Seiten der Rebellen und den TIE Defender beim Imperium. Der Trailer zeigt die Schiffe in Aktion. Was ihr sonst noch zum Update wissen müsst, erfahrt ihr in unserer News.