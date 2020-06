Star Wars Squadrons zeigt im Gameplay-Trailer, wie rasant die Schlachten werden

19.06.2020 02:12 Uhr

Auf der EA Play 2020 präsentierte der Publisher und Entwickler Gameplay zum kommenden Dog-Fighting Spiel Star Wars: Squadrons und zeigt die Unterschiede der Raumschiffe beider Fraktionen, sowie einige Szenen aus der Singleplayer-Kampagne, in der ihr die Geschichte eines Rebellen- und eines imperialien Schwadrons folgt. Auch einen Blick in den Mehrspieler-Modus könnt ihr werfen. Wir haben das Video genauer unter die Lupe genommen und erklären euch, was es alles über den Spielablauf der kommenden Space-Sim verrät.