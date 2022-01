Star Wars-Stimmung pur im Trailer zum SWTOR-Addon Legacy of the Sith

29.01.2022 18:16 Uhr

Star Wars: The Old Republic geht mit Das Vermächtnis der Sith in die nächste Runde. Das neueste Addon für das MMORPG erscheint am 15. Februar 2022 und setzt die Geschichte der Onslaught-Erweiterung fort. Wie die Story genau für euch abläuft, hängt natürlich davon ab, ob ihr euch der Republik oder dem Sith-Imperium angeschlossenh habt. Den Dreh- und Angelpunkt von Legacy of the Sith stellt der Wasserplanet Manaan dar, es geht aber auch nach Elom. Dorthin führen euch nämlich Spuren des Sith-Lords Darth Malgus.

Das Vermächtnis der Sith kostet als Erweiterung nichts extra, aber natürlich müsst ihr über ein kostenpflichtiges Abo von Star Wars: The Old Republic verfügen. Die MMORPG-Experten von MeinMMO meinen aber, dass ein Monat für circa 13 Euro genügen sollten. Alle weiteren Infos zu den neuen Features von Legacy of the Sith und was es für Änderungen an Klassen, dem Loot-System, PvP und Co. gibt, erfahrt ihr ebenfalls bei unseren Kollegen.

Auf was für Star Wars-Spiele ihr euch in Zukunft freuen könnt, erfahrt ihr übrigens in unserer großen Übersicht. So kündigte beispielsweise erst kürzlich Electronic Arts an, dass das Studio hinter Jedi: Fallen Order an gleich drei verschiedenen Star Wars-Spielen arbeitet: Respawn Entertainment.