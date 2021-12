Starfield: Entwickler erklärt im Video Gemeinsamkeiten & Unterschiede zu Skyrim

02.12.2021 09:47 Uhr

In einem neuen Video von Bethesda Softworks spricht der Game Director der Bethesda Game Studios, Todd Howard mit zwei Entwicklern darüber, wie sich Starfield anfühlen soll, und welche Features aus vorherigen Spielen des Studios zurückkehren werden.

Starfield soll im Vergleich zu bisherigen Spielen wie Skyrim eine sich mehr nach wissenschaftlichen Prinzipien richtende, geerdete Welt bieten. Dabei sollen auch Aspekte aus älteren Spielen übernommen werden, wie die Möglichkeit in Egoperspektive zu spielen.

Außerdem soll wie gewohnt jedes Item im Spiel ein 3D-Modell besitzen. Wie auch in anderen Spielen von Bethesda Game Studios liegt der Fokus ebenfalls auf der Erkundung der Welt, die jeden Spieler neugierig machen soll. Wie auch in Elder Scrolls oder Fallout sollen die Spieler sollen die Spieler zu Beginn den typischen Bethesda-Moment erleben, in dem sie in die offene Welt hinaustreten.

Wenn ihr mehr über das Sci-Fi-Rollenspiel erfahren wollt, lest ihr bei uns alles über die Fraktionen und die unterschiedlichen Schauplätze von Starfield!