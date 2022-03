Starfield: Im neuen Trailer ist die Ingame-Grafik gut versteckt

von Peter Bathge,

16.03.2022 15:00 Uhr

Bethesda verrät im Video mehr zu Open-World-Gameplay und Fraktionen des Weltraumspiels Starfield. Dazu gibt's wenige Sekunden aus dem Spiel zu sehen. Für die zweite Folge der Serie »Into the Starfield« sprechen Todd Howard und weitere Mitarbeiter von Bethesda Softworks über ihr neues großes Rollenspiel.

Alle Infos: Was wir bisher über Starfield wissen

Unter anderem geht es um die Fraktionen, denen sich der Spieler anschließen kann. Darunter sind auch die eher bösen Piraten, denen ihr entweder helfen oder die ihr als Undercover-Cop unterwandern könnt. Außerdem geht's um die Figuren im Spiel: Sowohl die NPCs als auch eure Begleiter in der Space-Sandbox sollen so lebensecht daherkommen wie nie zuvor in einem Fallout oder The Elder Scrolls. Einer dieser Gefährten ist übrigens ein Roboter, der im Video kurz zu sehen ist und den Spieleravatar begrüßt.

Auch über die Dialoge und ein neues Minispiel mit Anleihen an The Elder Scrolls 4: Oblivion reden die Entwickler im Video. Gameplay-Ausschnitte dazu gibt es aber keine, ohnehin beschränken sich die Szenen mit echter Starfield-Grafik auf wenige Sekunden. Also bloß nicht blinzeln, sonst entgeht euch alles!

Der Starfield-Release ist für den 11. November 2022 angesetzt.