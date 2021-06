Starfield - Mini-Doku enthüllt jede Menge Artworks zum Universum, Aliens und Rüstungen

15.06.2021 14:27 Uhr

Nachdem Microsoft auf seiner E3-Konferenz bereits den ersten größeren Trailer zu Bethesdas neuem Rollenspiel Starfield offenbarte, haben die Entwickler auf Youtube etwas später ein weiteres Video veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine kleine Doku, die Einblicke in die Entwicklung gewährt. Wir bekommen viele Artworks zu sehen, die einen Ausblick darauf geben, was uns zum Release am 11.11.2022 erwartet.