Starsand - Das Survival-Spiel mit Dune-Vibes ist jetzt erhältlich

Starsand ist ein neues Survival-Spiel von Tunnel Vision, das am 17. November für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und den PC erschienen ist. Die Spielwelt erinnert dabei an den Wüstenplaneten aus Dune. In der sengenden Hitze müsst ihr euch durch den Sand kämpfen und dabei verschiedene Gefahren wie Hunger, Durst, nächtliche Kälte und auch feindselige Tiere überstehen.

Der Abbau von Ressourcen und Crafting stehen im Vordergrund, es gibt aber auch eine Geschichte, der ihr folgen könnt. Diese dreht sich um die Überreste einer Zivilisation, die offenbar untergegangen ist.