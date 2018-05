State of Decay 2 - Koop angespielt: So funktioniert der Zombie-Multiplayer

Mittwoch, 09. Mai 2018 um 17:55

Am 22. Mai 2018 erscheint das neue State of Decay 2, in dem wir wieder mal Zombies jagen und ums Überleben kämpfen. Die wichtigste Neuerung des zweiten Teils ist der Koop-Modus. Während viele Fans den Multiplayer im ersten State of Decay noch schmerzlich vermisst haben, können wir im Nachfolger künftig mit bis zu drei Mitspielern gemeinsam durch die Apokalypse reisen. Aber so viel vorweg: State of Decay 2 wird keinen Battle-Royale-Modus enthalten!

Wie wir im Video erklären, ist der Mehrspielermodus jedoch nicht perfekt. Ein Problem ist etwa, dass nur der Host der jeweiligen Koop-Sitzung in seiner Story voranschreiten und Missionen auswählen kann. Seine Mitspieler sind im Grunde nur Aushilfs-Zombiejäger, die ihr Leben aufs Spiel setzen und dafür nur wenig Belohnungen erhalten.

Abgesehen davon bietet der Koop-Modus von State of Decay 2 aber auch sehr viele Möglichkeiten, um gemeinsam witzigen Schabernack zu treiben. Etwa wenn wir Untote mit Feuerwerk bekämpfen oder mit Granaten in die Luft jagen.

Wenn ihr mehr Infos zum Spiel sucht und wissen wollt, wie gut der zweite Teil des Survival-Aufbau-Abenteuers wird, dann lest doch unsere Preview zu State of Decay 2.