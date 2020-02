Stellaris Federations kündigt seinen Releasetermin mit einem Trailer an

28.02.2020 16:41 Uhr

Stellaris Federations wird am 13. März 2020 für den PC erscheinen. Das kündigte der Entwickler Paradox im Trailer an, der die Geschichte des Ankündigungsvideos zum Addon fortsetzt. In Federations steht vor allem die Diplomatie im Vordergrund und wie ihr mit den anderen Imperien interagieren könnt. Mehr zum Addon und wie gut die Fans den Trailer finden, erfahrt ihr in unserer News.