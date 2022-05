Stellaris: Overlord im Launch-Trailer: Das große Addon mit Megastrukturen ist da!

13.05.2022 14:03 Uhr

Schon seit 2016 fliegen wir nun in Stellaris mit imposanten Raumschiffen durch die Galaxie. Doch seit dem Release hat sich viel verändert und es sind einige Addons erschienen, die der strategischen Weltraum-Simulation einen ganzen Haufen an neuen Inhalten liefern. Die neue Erweiterung Stellaris: Overlord hält an dieser Tradition fest und schüttet seine Spieler regelrecht mit frischem Kram zu.

Auch unser Tester Rainer Hauser wurde zwar anfangs komplett erschlagen, erklärt euch aber im GameStar-Test ganz genau, warum der Overlord-DLC das Hauptspiel sinnvoll erweitert und wo die Entwickler noch mehr hätten rausholen können.

Im neuen DLC dreht sich vieles um die Untertanen, die im Spiel genannten Vasallen. Aber auch neue Mega-Strukturen, Enklaven und viele kleine Änderungen sind in dem Addon enthalten. Wollt ihr euch selber ein Bild von Paradox neustem Streich machen, könnt ihr Stellaris: Overlord ab sofort bei Steam für rund 20 Euro erwerben.