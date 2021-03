Stonefly - Der erste Gameplay-Trailer zu dem erfrischend anderen Mech-Adventure

01.03.2021 17:03 Uhr

Stonefly wird ein neues Adventure mit Mechs. Doch diesmal ist dieser Begriff nicht gleichbedeutend mit gewaltigem Kampfläufen. In Stonefly steuert ihr eine winzige Erfinderin, die in einer mechanischen Mücke sitzt. Mit ihrem Mini-Mech legt sie sich mit echten Käfern an und sammelt dabei neue Ressourcen. Die Ressourcen helfen dabei, den Mech weiter zu verbessern.

Stonefly soll nicht nur spannende und abwechslungsreiche Kämpfe bieten, sondern auch eine sehr erholsame Atmosphäre erzeugen.