Strange Brigade - Entwickler zeigen 6 Minuten Gameplay aus dem Koop-Shooter

Montag, 18. Juni 2018 um 14:26

Im Gameplay-Trailer zum Third Person Koop-Shooter Strange Brigade zeigt Sniper-Elite-Entwickler Rebellion die verschiedenen Aspekte des kommenden Titels. In 6 Minuten kämpfen die vier Koop-Spieler gegen Mumien und Riesenskorpione, finden Schätze und nutzen im Kampf auch die Spielwelt zu ihrem Vorteil. So aktivieren sie durch darauf schießen beispielsweise eine Schwingfalle, die daraufhin Gegner unsanft zur Seite befördert.

Auch werfen Rebellion einen kurzen Blick auf die Waffen in Strange Brigade, die sich mit unterschiedlichen Modifikationen personalisieren lassen, um beispielsweise mehr Schaden zu verursachen. Eine gefundene Armbrust mit explodierenden Bolzen eröffnet im Video neue Möglichkeiten, den Feinden einzuheizen.

Zudem müssen die Spieler auf ihrem Weg durch die Level knifflige Rätsel lösen, um an die wertvollen Schätze zu gelangen. Das Szenario erinnert an die Uncharted-Serie und macht uns zu Grabräubern in einer ägyptisch anmutenden Spielwelt. Viele Geheimnisse in den Leveln sollen den Wiederspielwert von Strange Brigade erhöhen.